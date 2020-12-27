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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للاتحاد السكندري.. وعودة موسيماني بعد تعافيه من كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:54 ص
الأهلي
الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غد، الاثنين، باستاد الجيش في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.


ومن المقرر أن يتواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني، في مران اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا واختفاء جميع الأعراض.


فيما يترقب الجهاز الفني الموقف النهائي من المسحة الطبية التي خضع لها الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشه بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد سلبية العينة، ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا مساء اليوم وينضم إليه وليد سليمان ومروان محسن بعد تعافيهما تمامًا من الإصابات التي أبعدتهم الفترة الماضية.


ويظهر في مران اليوم العربي بدر، لاعب منتخب الشباب، بعد خروجه من العزل المنزلي عقب العودة من تونس، فيما يغيب عن موقعة الاتحاد السكندري حسين الشحات، خاصة أنه بدأ برنامجا تأهيليا لتجهيزه للفترة المقبلة بعد إجرائه جراحة في القدم.
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