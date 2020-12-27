الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للاتحاد السكندري.. وعودة موسيماني بعد تعافيه من كورونا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء غد، الاثنين، باستاد الجيش في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.









ومن المقرر أن يتواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني، في مران اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا واختفاء جميع الأعراض.









فيما يترقب الجهاز الفني الموقف النهائي من المسحة الطبية التي خضع لها الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشه بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد سلبية العينة، ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا مساء اليوم وينضم إليه وليد سليمان ومروان محسن بعد تعافيهما تمامًا من الإصابات التي أبعدتهم الفترة الماضية.







