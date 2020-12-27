أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 27-12-2020

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد الموافق 27-12-2020؛ وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث.





حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4.75جنيه، والبطاطس إلى 1.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 3.25 جنيه للكيلو كأعلى سعر.





ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد والابيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعر 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو ، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 4 جنيهات، والبلدي بـ 2.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27جنيهًا ،والسبانج بـ 5جنيهات ،والقلقاس بـ 5جنيهات.





وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 6 جنيهات، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والبلح الرملي بـ 9 جنيهات.