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الأرصاد: لا توقعات بسقوط أمطار على القاهرة.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
الأرصاد
الأرصاد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية ، إن الشتاء من فصول التقلبات الجوية ، وفى حالة الاستقرار فى التقلبات الجوية تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر .

وأضاف " شاهين " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الشبورة علامة اساسية في فصل الشتاء ، وهى قريبة من على الطرق والمسطحات المائية واحيانا على مداخل ومخارج القاهرة وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق .

وأشار مدير مركز الأرصاد الجوية ، إلى أن الرؤية تبدأ فى التحسن تدريجيا على الساعة 8 صباحًا ، ومن ثم يسود طقس مائل للدفء فى ساعات النهار ، إلى جانب أن الفرق بين العظمى والصغرى قد يصل إلى 10 درجات .

وشدد مدير مركز الأرصاد الجوية ، أنه لابد من ارتداء الملابس الشتوية وخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح ، منوهًا إلى أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة .

وأكد مدير مركز الأرصاد الجوية ، أن هناك فرصة لسقوط الامطار على السواحل الشمالية ، ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ، وبخلاف ذلك أن الأجواء مستقرة على أغلب الأنحاء . 
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