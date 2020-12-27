الأرصاد: لا توقعات بسقوط أمطار على القاهرة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية ، إن الشتاء من فصول التقلبات الجوية ، وفى حالة الاستقرار فى التقلبات الجوية تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر .





وأضاف " شاهين " ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الشبورة علامة اساسية في فصل الشتاء ، وهى قريبة من على الطرق والمسطحات المائية واحيانا على مداخل ومخارج القاهرة وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق .





وأشار مدير مركز الأرصاد الجوية ، إلى أن الرؤية تبدأ فى التحسن تدريجيا على الساعة 8 صباحًا ، ومن ثم يسود طقس مائل للدفء فى ساعات النهار ، إلى جانب أن الفرق بين العظمى والصغرى قد يصل إلى 10 درجات .





وشدد مدير مركز الأرصاد الجوية ، أنه لابد من ارتداء الملابس الشتوية وخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح ، منوهًا إلى أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة .



