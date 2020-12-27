محافظ شمال سيناء: استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بخصم 50%

، باستمرار عمل لجان تلقي طلبات التصالح في

على مستوى مجالس المدن، طوال اليوم وبعد مواعيد العمل وفي العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصًا على مصلحتهم وتيسيرا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقي الإجراءات لاحقًا مع منح قيمة خصم قدرها 50%.

وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، في بيان، الأحد، إن اللجان المشكلة لاستلام طلبات التصالح مستمرة فى تلقى الطلبات من المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية.



وأكد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن آخر موعد للتصالح طبقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظة ، هو نهاية شهر ديسمبر الجاري 2020م .. وطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتعرض تلك المخالفات إلى تطبيق قانون الإزالة عليها.



ولفت السكرتير العام، إلى أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 5013 طلبا، من بينها 3950 طلبا بمجلس مدينة العريش، بإجمالي مبالغ مسددة عنها كمقدمات للجدية نحو 10 ملايين و957 ألف جنيه.



وقد ناشد المواطنين بمجالس المدن على مستوي المحافظة، الذين تقدموا بطلبات للتصالح بسرعة استكمال ملفات التصالح حتى يمكن للجان المختصة الانتهاء من باقي إجراءات التصالح في مخالفات البناء.



من جانبه أكد اللواء ماجد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، أن العمل مستمر في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري 2020م وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالتيسير على المواطنين.





من جانبه .. أكد علاء الشريف مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش والمتحدث الرسمي لمجلس مدينة العريش أن اللجان مستمرة في عملها واستقبال طلبات التصالح من المواطنين طوال الوقت خلال الأيام المقبلة، وأن هناك موظفين مختصين لاستلام الطلبات وإثبات جدية أصحابها في التصالح في المخالفات تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات والاستفادة من المميزات والتيسيرات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الشأن،



