يحدث في لبنان.. القبض على زعيم عصابة خطرة لترويج المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، اليوم الأحد، القبض على الرأس المدبر لشبكة ترويج المخدرات في البلاد.









ووفقًا لموقع "إل بي سي" اللبناني، جاء ذلك في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات على مختلف الأراضي اللبنانية، ونتيجة المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الجهات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.









وقالت المديرية إنه تم تحديد هوية جميع أفراد شبكة ترويج المخدرات التي تنشط في مناطق ساحل المتن، وتضم كلا من "م. ش"، (مواليد عام 2000، لبناني، وهو الرأس المدبّر للشبكة)، و"ح. م"، (مواليد عام 1983، سوري)، و"ع. ح"، (مواليد عام 1999، سوري)، و"ب. س" (مواليد عام 1985، سوري الجنسية، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية).









وأوضحت في التفاصيل أنها وضعت خطة مُحكمة لتوقيفهم من خلال عملية متزامنة تحول دون فرار أي منهم، وتمكّن العناصر من ضبط كميات المخدرات التي يقومون بتخزينها وترويجها.









ولفتت إلى أنه في يوم 18 ديسمبر، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت دوريات من الشعبة من توقيف جميع المشتبه بهم من منطقتي الروضة والدورة، حيث تم تفتيشهم ومنازلهم، ليتم ضبط ما يفوق الـ1100 جرام من مادة الكوكايين، وكمية من حشيشة الكيف، وعلبة بلاستيكية تحتوي على كمية من الكوكايين.









بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتوزيع المخدّرات على المروجين الذين جرى توقيفهم، والذين اعترفوا أيضًا بالحصول على المواد المخدرة من "م. ش" المذكور، وترويجها لعددٍ كبير من الزبائن.