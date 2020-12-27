قبل مواجهة الزمالك .. صفحة جديدة بين حلمى طولان وأسامة جلال فى إنبي

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة حلمى طولان فتح صحفة جديدة مع المدافع أسامة جلال خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من الحسابات الفنية بسبب انشغاله بالرحيل عن الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .





وكان أسامة جلال خرج من حسابات الجهاز الفنى لإنبي فى الجولات الثلاث الماضية من مسابقة الدوري الممتاز ولم يشارك مع الفريق فى ظل اعتماد طولان على الثنائى رامى صبرى وهشام عادل فى مركز قلب الدفاع .





وتلقى أسامة جلال وعدا بالمشاركة فى المباريات المقبلة بشرط الاجتهاد فى التدريبات بشكل قوى وبذل أقصى جهد ممكن والتركيز الكامل مع الفريق البترولى وعدم الانشغال بالعروض المقدمة له .





وتأتى عودة جلال من جديد للمشاركة مع إنبي بمثابة قبلة الحياة بالنسبة للاعب فى ظل طموحه فى المشاركة فى المباريات من أجل الحفاظ على مركزه الأساسى فى تشكيل المنتخب الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى صيف العام المقبل باليابان، حيث اشترط شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي مشاركة اللاعبين بصفة مستمرة من أنديتهم للحفاظ على تواجدهما فى التشكيل الأساسى للفراعنة .





وعلى الجانب الآخر ، بدأ الجهاز الفنى لإنبي فى التحضير بقوة لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها 2 يناير المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز فى ظل السعى إلى الفوز بها.