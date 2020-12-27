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محافظات

لمخالفتها القوانين واللوائح.. غلق 32 صيدلية بالمنوفية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:15 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الغلق الإداري لــ 32 صيدلية بمراكز شبين الكوم، بركة السبع، السادات، الباجور لمزاولة النشاط بدون تواجد المدير المسئول، وذلك بناءً علي المادة رقم 19، 20، 22 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضح الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة 13 صيدلية بمركز بركة السبع، 12 صيدلية بمركز الباجور، 4 صيدليات بمدينة شبين الكوم، 3 صيدليات بمركز السادات، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسئول ومخالفتهم القوانين واللوائح، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة الصيدلة).

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
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