لمخالفتها القوانين واللوائح.. غلق 32 صيدلية بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الغلق الإداري لــ 32 صيدلية بمراكز شبين الكوم، بركة السبع، السادات، الباجور لمزاولة النشاط بدون تواجد المدير المسئول، وذلك بناءً علي المادة رقم 19، 20، 22 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.





وأوضح الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة 13 صيدلية بمركز بركة السبع، 12 صيدلية بمركز الباجور، 4 صيدليات بمدينة شبين الكوم، 3 صيدليات بمركز السادات، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسئول ومخالفتهم القوانين واللوائح، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة الصيدلة).



