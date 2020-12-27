بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء في اتخاذ إجراءات جادة لتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين على أن يتم التوصيل لعدد 9 محطات كمرحلة أولى وجار استكمال أوراق 6 محطات أخرى بمدينة أسيوط ومختلف مراكز المحافظة لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة.





جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة.





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وأشار محافظ أسيوط إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم اضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الاقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي.





كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد اسماعيل باتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي وبحث امكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والاقبال الكبير معلنًا تقديم التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.





وشدد المحافظ على سرعة نهو الإجراءات لتشغيل محطة غاز طبيعي تابعة للمحافظة بحي غرب أسيوط على مساحة 250 متراً بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وجار إنشاؤها لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في هذا المجال.