ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي في أسيوط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:40 م
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن البدء في اتخاذ إجراءات جادة لتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين على أن يتم التوصيل لعدد 9 محطات كمرحلة أولى وجار استكمال أوراق 6 محطات أخرى بمدينة أسيوط ومختلف مراكز المحافظة لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة. 

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

اقرأ أيضًا :



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم اضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الاقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي. 

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد اسماعيل باتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي وبحث امكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والاقبال الكبير معلنًا تقديم التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والاجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

وشدد المحافظ على سرعة نهو الإجراءات لتشغيل محطة غاز طبيعي تابعة للمحافظة بحي غرب أسيوط على مساحة 250 متراً بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وجار إنشاؤها لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة وخاصة مع توجه الدولة إلى التوسع في محطات التموين بالغاز الطبيعي وإجراء تعديلات على المحطات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في هذا المجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة التوسع في انشاء محطات غاز طبيعي بـ أسيوط

بـدء التشـغيـل التجريبى لثانى محطـة تمويـن بالغـاز الطبـيعى فـى محافظة قــنــا

برلمانية توضح أهمية تطوير البنية التحتية في توفير محطات غاز طبيعي

توفير احتياجات المادة الخام .. طاقة النواب توضح مزايا توسع محطات وقود الغاز

التقى وكيل وزارة التموين.. محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى إنشاء محطات وقود الغاز الطبيعى

10 ملايين جنيه لتمويل تحويل 1250 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى

ترشيحاتنا

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

ضربة موجعة لسموحة .. إصابة علي غزال بكورونا وغيابه عن موقعة الزمالك

ليس المسدد الأول لركلات الجزاء.. كلوب يصدم صلاح بتصريح جديد

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

كيف تتم امتحانات التيرم الأول لطلاب المدارس وسط أجواء كورونا؟ .. التعليم تجيب

Advertisements

تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات الأوليمبية لجلسة 14 يناير

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

راحوا العيال في غمضة عين.. قصة اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

مصيلحي: إصابة عنصر مهم في صفوف الاتحاد بكورونا قبل مواجهة الأهلي

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة