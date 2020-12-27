تحضيرا للمئوية.. اتحاد الكرة يعقد ندوة للتجهيز لتكريم الرموز وخوض مباراة مع منتخب العالم

تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ندوة موسعة خلال الأيام المقبلة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين.





يأتى ذلك من أجل مناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021.





وترغب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها باحتفالية المئوية للجبلاية.





ومن المقرر قيام اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتشكيل لجنة من أجل التحضير للاحتفال بالمئوية للجبلاية فى قادم الأيام.





وتأتي على أولويات اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد التجهيز لاختيار الاسماء المرشحة من أجل تكريمها من رموز كرة القدم القدامى ورؤساء الجبلاية.





كما سيتم وضع آلية لخوض مباراة ودية بين منتخب مصر ومنتخب العالم على هامش الاحتفال بالمئوية

للجبلاية نهاية العام المقبل.





يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد بعد توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.



