ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر على ON فى الثامنة مساء اليوم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:12 م
مى عمر
مى عمر
Advertisements
شروق ابراهيم
تعرض شبكة قنوات ON فى الثامنة إلا ربع، أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، من إخراج محمد عبد السلام، حيث يعد المسلسل البطولة الأولى للفنانة مى عمر، حيث يشمل المسلسل 40 حلقة كاملة.

وتظهر مى عمر بشخصية تدعى لؤلؤ، تتعرض لعدة أزمات، إلى أن تصبح اشهر مطربة فى الوطن العربى، وتتوالى الاحداث، ويعرض المسلسل عرض أول.. 7:45 مساء على on، وإعادة.. 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

على جانب آخر تقدم مى عمر البطولة النسائية بمسلسل "نسل الاغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حقيقة اقتباس مسلسل لؤلؤ من حياة شيرين عبد الوهاب

إدوارد ينضم لأسرة مسلسل نسل الأغراب

مي عمر تشارك في مسلسل نسل الأغراب أمام السقا وكرارة

شاهد| إدوارد يحتفل بعيد ميلاده في كافيه مصطفى قمر

أكرم حسني يروج لمسلسل «لؤلؤ»: انتظروا مفاجأة بكل المقاييس

فيديو.. مى عمر تغنى الأغنية الدعائية لمسلسلها "لؤلؤ" قبل عرضه على ON

ترشيحاتنا

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مدبولى

مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على وقف نشاطه

بعد تبرع والدتها لها بكبدها.. وفاة الطفله ليلى بنت المنوفية

بعد تهديدات تركية خطيرة.. الجيش الليبي يتوعد أنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021