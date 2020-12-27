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فن

في ذكرى رحيل يوسف فخر الدين.. 100 جنيه أول أجر تقاضاه.. وقضى آخر أيامه على كرسي متحرك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:50 م
يوسف فخر الدين
يوسف فخر الدين
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قسم الفن
تحل اليوم الأحد، ذكرى رحيل الفنان يوسف فخر الدين، شقيق الفنانة مريم فخر الدين.

لم يكمل يوسف فخر الدين تعليمه واكتفى بالتعليم حتى العام الثاني الجامعي، وقامت شقيقته مريم فخر الدين بإقناعه بالتمثيل، وبالفعل شاركها في أول عمل له من إخراج زوجها المخرج محمود ذو الفقار، وهو فيلم (رحلة غرامية) عام 1957، والذي تقاضى عنه أجرًا 100 جنيه.

تزوج يوسف فخر الدين من الفنانة نادية سيف النصر، ولكن لم تستمر زيجتهما طويلا، حيث رحلت الزوجة في حادث سير ببيروت عام 1974، ما جعله يصاب بالاكتئاب، حيث كان يحب زوجته حبًا شديدًا، فقرر اعتزال الفن نهائيًا والهجرة إلى خارج البلاد حيث استقر في أثينا.

عمل يوسف فخر الدين موظف استقبال بأحد الفنادق، ثم عمل تاجرًا للإكسسوار عند سيدة يونانية، قرر الزواج منها لاحقا، وظل في تلك التجارة حتى أصبح من أكبر رجال الأعمال في أثينا، وظل بها ولم يستطع الرجوع إلى القاهرة إلا في عام 1997 لرؤية شقيقته الفنانة مريم فخر الدين عندما علم بمرضها قبل أن يعود مرة أخرى إلى أثينا.

وفي 27 من ديسمبر عام 2002 رحل يوسف فخر الدين في أثينا، بعد تدهور حالته الصحية، حتى أنه قضى أواخر أيامه على كرسي متحرك، وتم دفنه في إحدى المقابر هناك.
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