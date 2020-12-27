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وزارة الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع يشمل جميع المحافظات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:07 م
ر المتحدث الرسمى
ر المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن التطوير بشبكات توزيع الكهرباء يشمل جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك حوالى 9 شركات توزيع.

وأضاف أيمن حمزة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " الان "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "مطمئنين لتوفير الطاقة لكهرباية ، والاهتمام الحالى يخص جودة توزيع الكهرباء.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، إلى أن الجودة الكهربائية تتطلب تطوير فى توزيع الشبكات ،  فى الجهد المتوسط والمنخفض، كما اننا نهتم بالتوزيع الكهربائى بالمدن الساحلية منها الإسكندرية .

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، أنه منذ عام 2014 حتى يومنا هذا هناك أكثر من مليار و 2 مليون جنية فى التطوير والتسهيل للتعامل مع المواطنين ،لافتًا إلى أننا نعمل على التأكد من دقة حساب فواتير الكهرباء .

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، أن التوسع فى اعدادات تؤكد على اهتمام الدولة بوضع الآليات الحديثة التى تساعد لمواطن فى التحكم بأستهلالكة ، بالإضافة إلى المشروعات القومية مثل بشاير الخير بالاسكندرية  .
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