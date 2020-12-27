وزارة الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع يشمل جميع المحافظات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن التطوير بشبكات توزيع الكهرباء يشمل جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك حوالى 9 شركات توزيع.





وأضاف أيمن حمزة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " الان "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": " مطمئنين لتوفير الطاقة لكهرباية ، والاهتمام الحالى يخص جودة توزيع الكهرباء.





وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، إلى أن الجودة الكهربائية تتطلب تطوير فى توزيع الشبكات ، فى الجهد المتوسط والمنخفض، كما اننا نهتم بالتوزيع الكهربائى بالمدن الساحلية منها الإسكندرية .





وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء ، أنه منذ عام 2014 حتى يومنا هذا هناك أكثر من مليار و 2 مليون جنية فى التطوير والتسهيل للتعامل مع المواطنين ،لافتًا إلى أننا نعمل على التأكد من دقة حساب فواتير الكهرباء .



