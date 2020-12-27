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تعليم

عفاف بصل عميدة لكلية التمريض بجامعة طنطا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:00 م
عفاف بصل
عفاف بصل
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"عفاف بصل" عميدًا لكلية التمريض بجامعة طنطا
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا￼، عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتوره عفاف عبد العزيز بصل، الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي ووكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث، عميدًا لكلية التمريض ‏لمدة ثلاث سنوات￼.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم، للدكتوره عفاف بصل بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، متمنيًا لها التوفيق ￼والمساهمة في تطوير الكلية والتعاون مع زملائها والعمل بروح الفريق الواحد للصالح العام. كما وجه الشكر للدكتوره عصمت جميعي التي تولت القيام بأعمال عميد الكلية الفترة الماضية على مجهوداتها في خدمة الكلية.
وحصلت الدكتوره عفاف بصل على بكالوريوس التمريض من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1994، والماجستير (تمريض باطنى و جراحى) من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2007.

وتدرجت في الوظائف العلمية، معيدا فى عام 1996، ثم مدرسا مساعدا فى عام 2002، ثم مدرسا فى عام 2007، ثم أستاذا مساعدا في عام 2014، لتحصل على الأستاذية فى عام 2019.
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