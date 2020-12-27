ضبط 7.5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية ، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 7 أطنان ونصف الطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، مطروحة للبيع بالأسواق داخل أحد محلات تجارة الأسمدة والأعلاف.





كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 7 طن و500 كيلو أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف بمطاق المحافظة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



