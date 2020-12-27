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معلمة الحضانة حرقت حنين بسكين ساخن لـ«تبولها» لا إراديا.. ووالدة الطفلة: بنتي بتتعذب من الحروق ونفسي أجيب حقها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:30 م
الطفلة حنين رشاد
الطفلة حنين رشاد متولي
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احمد علي
  • معلمة تعذب طفلة بسكينة ساخنة بالغربية
  • والدة الطفلة:
  • الأبلة ضربتها علشان "تبولت" لا إرادي
  • نفسي اجيب حق بنتي اللي بتتألم من الحروق

 
طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها ٤ سنوات ظهرت في فيديو تروي قصة حرقها على يد معلمة حضانة خاصة في قرية ميت عساس بمركز سمنود بمحافظة الغربية.


الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل، ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت بسبب تبولها لا إراديا أوائل الأسبوع الماضي، وهو ما أصاب أسر وعائلات القرية بحالة من الحزن والغضب.




وقالت الطفلة حنين رشاد متولي، فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة وتدعى "ه. ال" عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى.


وأوضحت والدة الطفلة أن أفراد الأسرة لجأت إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب فادح وتعدٍ صارخ غير إنساني.


وأشار إلى أن والدها عامل باليومية فى أحد المصانع بقرية ميت عساس، مناشدة التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال معلمة رياض الأطفال مرتكبة الواقعة.


وأضافت: "محدش يرضى يحصل كده لضناه إنه يتعذب، ونفسي أجيب حقها".


وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطفلة بأن والدها سيقدم بلاغا لمركز شرطة سمنود بواقعة التعدي على طفلته "حنين"، وإخطار الجهات الأمنية ببيانات المعلمة التي تعدت عليها وعذبتها.


من ناحية أخرى، وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، المحاسبة أماني النادي، وكيل التضامن بالغربية، بتكليف لجنة من إدارة الدفاع عن حقوق الطفل وفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي على الطفلة ومحاسبة العاملين داخل الحضانة قانونيا.
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