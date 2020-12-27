بعد ارتفاع الإصابات بكورونا بين المعلمين.. قرارات جديدة للتعليم بالبحيرة

أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تخفيض عدد العاملين بالمدارس في جميع مراكز المحافظة، وذلك بما لا يخل بسير وانتظام العملية التعليمية، دون التأثير عليها وفقًا لأعداد الطلاب الذين يحضرون فعليا خلال الفصل الدراسي الأول ويستثني هذا القرار فترة الامتحانات والتصحيح والكنترول، وذلك وفقًا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء لمواجهة التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح وكيل الوزارة، في بيان له اليوم، أنه في حال عدم انتظام سير العملية التعليمية يقوم مدير المدرسة بوقف تنفيذ هذا القرار وإعادة حضور جميع العاملين إلى العمل بكامل القوة لصالح العمل.







يذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا في ضوء ما تقرر فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فیروس کورونا المستجد برئاسة السيد الدکتور رئيس مجلس الوزراء.





حيث وجه محافظ البحيرة على الالتزام بما يلي:

-تنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة لیکون من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بنسبة 50٪ من قوة العمل بانتظام وبما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.





-التشديد على إلتزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس کورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لتلك الإجراءات.







- المتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي المقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.





- التشديد على حظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.







- التشديد على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.





- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 354 لسنة ۲۰۲۰ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.







- التشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس مع تكثيف حملات التطهير بجميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها.







- اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشأة المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس على المنشأة المخالفة.







- التنسيق مع مديرية أمن البحيرة تكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من اتباعها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس کورونا.







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