لطلاب جامعة القاهرة.. الدراسة في هذه الكليات أصبحت "أونلاين".. واستعدادات للامتحانات بإجراءات احترازية

منعا لانتشار كورونا

3 كليات جديدة تعلن الدراسة أونلاين

إجراءات احترازية خلال الامتحانات التحريرية





مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، قررت بعض الكليات بجامعة القاهرة تحويل الدراسة الحضورية للطلاب بالكلية، إلى الدراسة بنظام أونلاين.





كشفت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، عن تحويل الدراسة إلى أونلاين، بدلا من حضوريا بالكلية بعد زيادة أعداد مصابى فيروس كورونا، مؤكدة أن الكلية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت عميدة الكلية، خلال تصريح لصدى البلد، أنه لن يسمح بدخول أى طالب من جميع الفرق لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١ إلا بعد سداد الرسوم الدراسية وتسليمها إلى مكتب الشئون.

وأضافت أنه من الضروري سرعة الاستجابة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول.





كما كشف الدكتور محمود السعيد عميد الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، عن حقيقة تحويل الدراسة إلى أونلاين .





وقال الدكتور محمود السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية قامت بتحويل الدراسة أونلاين نظرا لزيادة أعداد إصابات كورونا، وللحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الاصابة .





اقرأ أيضا :









وأضاف أن كيفية أداء الطلاب للامتحانات تتوقف على حسب الدكتور الخاص بكل مادة وكذلك طبيعية المواد والمقررات التي يدرسها الطلاب ، فهناك العديد من المواد التي يتم عقد الامتحانات الخاصة بها (أونلاين) والعديد من المواد الأخرى التي تقام الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية مثل الجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور الطالب في الكلية لإقامة الامتحان الخاص به .

اقرأ أيضا :





وفى نفس السياق، أعلن الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، استكمال الفصل الدراسى الأول أونلاين، وذلك من خلال عرض ما تبقى من المحاضرات أونلاين عبر منصة البلاكبورد حتى امتحانات الفصل الدراسى الأول لمنع إصابة الطلاب بفيروس كورونا.





وقال كامل، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات الشفوية ستبدأ بالكلية يوم السبت الموافق 9 يناير 2021، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021.





وأضاف أن الكلية تستعد لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 12 من يناير المقبل، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم، كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021









وأكد عميد كلية الآداب التزام الكلية بالجدول الذي وضعه مجلس الجامعة، مشيرًا إلى التأكيد الكامل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، من حيث دخول جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكمامات، وكذلك دخولهم من بوابات التعقيم الإلكتروني وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم، ومنع التجمعات بينهم، وخروج الطلاب من مقر الكلية بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة.