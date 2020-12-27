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رياضة

في نفس اليوم.. الخطيب يكشف كواليس التعاقد مع موسيماني ورحيل فايلر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:39 م
الخطيب
الخطيب
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عبدالله هشام
أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن الفريق تعرض لكثير من المواقف الصعبة طوال الموسم الماضي، مشيرا الي ان النتيجة مرضية وهي التتويج بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، وجاء ذلك خلال حفل جلوب سوكر 2020 بـ دبي . 

وأضاف الخطيب خلال تصريحاته لقناة ابو ظبي الرياضية : الاهلي يستحق التواجد علي منصات التتويج في كل البطولات وذلك بدعم الجمهور وإخلاص اللاعبين والأجهزة فنية . 

وعن التعاقد مع الجنوب افريقي موسيماني قال الخطيب : وجدنا السيرة الذاتية لبيتسو تعد استقرار في العمل وحقق بطولات كثيرة على المستوى القاري فتواصلنا معه ووفقنا في إتمام الاتفاق في نفس اليوم الذي شكرنا فيه فايلر.

وأكمل : فايلر مدرب قوي وحقق معنا كثير من الانتصارات ولكن بعد دخول فيروس كورونا وتوقف المسابقات تملكه القلق وعدم الاستقرار النفسي وإرادته السفر لرؤية أولاده . 

وأوضح : بطولة كأس العالم للأندية نستهدف التواجد في المراكز الأربعة الأولى والتتويج بميدالية ومتأكد من ان اللاعبين سيقدمون كل شئ لتحقيق هذا . 

اهتمام أهلاوي خاص:

ويحظى حفل جلوب سوكر باهتمام خاص من جماهير النادي الأهلي، حيث من المقرر أن يتسلم محمود الخطيب  رئيس القلعة الحمراء، جائزة نادي القرن الأفريقي التي توج بها النادي الأهلي رسميًا.

أبرز الجوائز الأخرى التي سيجري الإعلان عنها خلال حفل جلوب سوكر:

جائزة نادي القرن:

ينافس النادي الأهلي نادي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.


جائزة لاعب القرن:

وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.


أفضل لاعب في العالم 2020:

ميسي  - رونالدو - ليفاندوفسكي.

جائزة مدرب القرن:

فيرجسون - جوارديولا - مورينيو - زيدان

أفضل فريق في العالم 2020:

ليفربول - بايرن ميونخ - ريال مدريد


أفضل مدرب 2020:

جيان بيرو - يورجن كلوب - هانز فيليك.
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