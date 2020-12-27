ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي أسوان - القاهرة

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه إلى أسر 12 مواطنًا من ضحايا حادث طريق أسوان - القاهرة، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج، وذلك عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو.





وجاءت أسماء المتوفين كالتالي.. علاء.ش.ج 54 سنة، مقيم إدفو، ومحمد.ع.م 33 سنة، مقيم إدفو، ورمضان.ع م 34 سنة، مقيم إدفو، وأشرف.م.ط 33 سنة، مقيم إدفو، وسيد.م.م 34 سنة، مقيم إدفو، وياسين.ج ع 50 سنة، مقيم إدفو، وعلى.إ.س 29 سنة، مقيم إدفو، ومنار.ي.م 18 سنة، مقيمة إدفو، وعبد الباسط.س.ع 42 سنة، مقيم إدفو، وأحمد.ع.س 29 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم أسيوط، وهدرا.ف.ع 32 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم إدفو، وعلى.إ.م 64 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه.

وأصيب كل من مرو.م.ش 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذين وجروح متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وأمير.ع.ا 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم إدفو، وعائشه.إ.أ 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس، وشقيقها أحمد.إ.أ 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، ووالدهما إسحاق.إ 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.





وكان محافظ أسوان وجه بتقد يم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .





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ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





الجدير بالذكر أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان .





وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكد أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فإن المهلة المقررة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء سوف تنتهى بنهاية شهر ديسمبر الحالى ولن يتم مدها لفترات أخرى.





وناشد المواطنين استثمار هذه المهلة الأخيرة لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعى لهم.



