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محافظات

شاهد.. الصور الأولى لحادث مصرع 12 شخصا بالطريق الصحراوى أسوان / القاهرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:30 م
الصور الأولى للحادث
الصور الأولى للحادث
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شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 12 مواطن من ضحايا حادث تصادم ميكروباص أجرة وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس  بمركز كوم أمبو ، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج.

ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

والجدير بالذكر بأن أن الحادث جاء نتيجة إصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و  1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فإن المهلة المقررة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء سوف تنتهى بنهاية شهر ديسمبر الحالى ولن يتم مدها لفترات أخرى .مناشدًا المواطنين بإستثمار هذه المهلة الأخيرة لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم .

كما كلف أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بمواصلة إستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام الجمعة والسبت وأيضًا خلال الفترات المسائية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر بعيدًا عن أى تعقيدات روتينية .

وقد أوضح محافظ أسوان بأن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه ، مشددًا على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد ، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال التطهير والرش الدورى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا .
شاهد.. الصور الأولى لحادث مصرع 12 شخصا بالطريق الصحراوى أسوان / القاهرة
شاهد.. الصور الأولى لحادث مصرع 12 شخصا بالطريق الصحراوى أسوان / القاهرة
شاهد.. الصور الأولى لحادث مصرع 12 شخصا بالطريق الصحراوى أسوان / القاهرة
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