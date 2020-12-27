ارتفاع أعداد ضحايا حادث طريق أسوان القاهرة الصحراوى إلى 12 شخصا

عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 12 مواطن من ضحايا الحادث ، متمنيًا الشفاء العاجل لـ 5 مصابين تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج .





ووجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، وأيضًا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .





ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق الإسعاف بأنه تم نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة ، كما تم نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو ، فيما تم نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية حيث تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





والجدير بالذكر بأن أن الحادث جاء نتيجة إصطدام سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان .





هذا وكان قد تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الأحد، معرض الكتاب بالجامعة، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة الجامعة وبوابات التعقيم الذاتي من إرتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشأت الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وزائري الجامعة خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري.وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حضرت إفتتاح فعاليات معرض الكتاب بجامعة أسوان والذي تستمر فاعلياته حتي يوم 31 ديسمبر الجاري .وكان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أكد أن الدراسة بكافة كليات والبالغ عددها 19 ومعهد منتظمة تمامًا ولا صحة لما تترد من تأجيل الدراسة وأعمال الإمتحانات حيث أننا ملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.