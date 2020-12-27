مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الصحراوى





وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة" بالقرب من مدخل قرية فارس.





وعلى الفور إنتقلت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وجارى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.





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هذا وكان قد تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الأحد، معرض الكتاب بالجامعة، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة الجامعة وبوابات التعقيم الذاتي من إرتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشأت الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وزائري الجامعة خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حضرت إفتتاح فعاليات معرض الكتاب بجامعة أسوان والذي تستمر فاعلياته حتي يوم 31 ديسمبر الجاري .





وكان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أكد أن الدراسة بكافة كليات والبالغ عددها 19 ومعهد منتظمة تمامًا ولا صحة لما تترد من تأجيل الدراسة وأعمال الإمتحانات حيث أننا ملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن أعمال إمتحانات الميدتيرم وإمتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إجراؤها في مواعيدها المقررة طبقاّ لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات للعام الدراسي 2020/2021.

لقى 6 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 7 آخرين اليوم الأحد نتيجة تعرضهم لحادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وذلك بالقرب من مدخل قرية فارس شمال المدينة.