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محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد معرض الكتاب ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:27 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يتفقد معرض الكتاب
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شاذلى عبد الفتاح
تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، معرض الكتاب بالجامعة، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة الجامعة وبوابات التعقيم الذاتي من ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشآت الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وزائري الجامعة، خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري.


وقال الدكتور أحمد غلاب إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حضرت افتتاح فعاليات معرض الكتاب بجامعة أسوان والذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.


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كان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أكد أن الدراسة بجميع كليات والبالغ عددها 19 معهدا منتظمة تمامًا ولا صحة لما تردد من تأجيل الدراسة وأعمال الامتحانات، حيث إننا ملتزمون بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور أحمد غلاب إن أعمال امتحانات الميدتيرم وامتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إجراؤها في مواعيدها المقررة طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2020/2021.


جاء ذلك عقب حضوره اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد أمس، السبت، في رحاب جامعة الفيوم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورؤرساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وبرئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.


وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان ملتزمة بتطبيق تجربة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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