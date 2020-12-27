20 قرية ومنطقة بأسوان تناشد المسئولين بإعادة تشغيل المياه



ناشد أهالى نحو 20 قرية ومنطقة بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة ، محافظ أسوان بضرورة التدخل لإعادة تشغيل المياه ، والتشديد على شركة المياه لسرعة إنهاء الإصلاحات التى تتم حتى يتم رفع المعاناة فى تلك المناطق المحرومة من المياه سواء فى الشرب أو الاستخدام .





وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، قد قامت بتنفيذ أعمال صيانة فى خط رئيسى بقطر 700 متر مما استدعى إيقاف محطة مياه فطيرة عن العمل.





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من جانبه تابع المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، مع المهندس طه سيد، مدير فرع نصر النوبة، والأطقم الفنية، ومهندسى قطاع قطاع كوم أمبو، عمليات الإحلال والتجديد بخط 700 مم محطة مياه فطيرة رافع وادى العرب والمغذى لمدينة نصر النوبة والعديد من قرى المركز، بتكلفة حوالى 5 مليون جنيه ، وتشمل عمليات الإحلال والتجديد حوالى 250 متر على خمسة مراحل والتى مقرر الانتهاء منها خلال شهرين، لحل مشكلات ضعف وانقطاع المياه بالقرى التى تتغذى من محطة فطيرة.





وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أعلنت فى بيان لها، أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح العطل بخط المياه الرئيسى قطر 700 مللى بجوار مزلقان كلابشة وهو ما سيؤدى إلى إيقاف تشغيل محطة مياه فطيرة حيث سيترتب على ذلك قطع المياه عن: المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة : وهى قرى ( الدكة - دهميت - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة ) ، كما يتم قطع المياه عن المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو : وهى قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب )





وأشار بيان الشركة، إلى أن قطع المياه اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح السبت الموافق 26 /12 /2020 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى له الأحد الموافق 27 /12 /2020 .





وأكد عدد من أهالى هذه المناطق أن شركة المياه لم تلتزم بالمواعيد المذكورة فى التنويه عن قطع المياه والتى كانت مقررة من الساعة الخامسة فجر يوم السبت أمس وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم الأحد، واستمر قطع المياه لأكثر من 30 ساعة.