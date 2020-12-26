رئيس جامعة أسوان: لا صحة لتأجيل الدراسة.. وملتزمون بتطبيق الإجراءات الوقائية

جاء ذلك عقب حضوره إجتماع المجلس الأعلي للجامعات المنعقد اليوم السبت في رحاب جامعه الفيوم بحضور وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ورؤساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلي للجامعات وبرئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان ملتزمة بتطبيق تجربة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والطرق والسكك الحديدية والصحة والرى ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان لمناقشة الحلول الجذرية والعاجلة لكافة المشاكل والإحتياجات الجماهيرية التى عرضها أهالى قرية أبو الريش على محافظ أسوان أمس في اللقاء الجماهيري معهم عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ على.





وكان من أبرزها تعثر مشروع الصرف الصحى مع الإنقطاع المتكرر لمياه الشرب ، بجانب فتح عدد 2 فصل للتمريض ، وأيضًا تشغيل مستشفى أبو الريش بحرى ، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأجزاء من الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وكذا مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف ، فضلًا عن تطهير بربخ ممر مياه السيول بالشيخ على.





ويأتي ذلك فى إطار الحرص على التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية لوضع حلول جذرية لها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.







وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إقتحام هذه المشاكل ومواجهتها بخطوات فعلية على الأرض لتغيير الواقع الحالى إلى تحقيق الاستقرار المعيشى والحياة الكريمة لكل أهالى أبو الريش قبلى وبحرى ، علاوة على القرى والمناطق النائية الأخرى.





وأكد المحافظ على أنه سيتم تذليل كافة العقبات والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع بتخصيص الأرض التى سيتم إنشاء محطة معالجة مشروع الصرف الصحى عليها وإسنادها للشركة المنفذة وهو الذى يتوازى مع العمل فى 5 محطات رفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لإنهاء هذا المشروع الضخم خلال عام ونصف.





ووجه أشرف عطية للبدء في تنفيذ الحلول العاجلة بالتوسعات في محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب ، مع تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه ، ليتزامن ذلك مع الحل النهائى بتوصيل خط مياه الشرب الرئيسى من محطة جبل شيشة إلى محطة أبو الريش بطول 30 كم ومن خلال عدد 2 خزان ضخم.