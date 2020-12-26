أسوان على أبواب العالم.. المشروع السياحى يزين نهر النيل في بلاد الذهب.. فيديو وصور

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أنه مشروع الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة حيث يعتبر خطوة على طريق التنمية والمواجهة لصفحة نهر النيل الخالد، ويتم تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، وتشمل المرحلة التنفيذية الأولي لمشروع الشريط النهرى، والتى تقام على مساحة 181 فدانا، منطقة فيلات "القرية الأولى" بمساحة 14 فدانا، وجار تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور "أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور"، ومنطقة فيلات "القرية الثانية"، بمساحة 19 فدانا، تتكون من 80 فيلا, وجار أيضا تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.

فيما أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، بأن نسبة التنفيذ فى مشروع الممشى السياحى المطل على النيل بالمدينة غرب أسوان بلغ نحو 97% ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس القادم .





وأشار بأن مشروع الممشى السياحى جار تنفيذه بطول 6 كيلو مترات، منها 1800 متر بالجزء الشمالى لكوبرى أسوان الملجم، و4200 متر بالجزء الجنوبى للكوبرى، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة "المارينا" - إحدى مناطق الممشى - بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.





وأوضح المهندس رشاد، أن الممشى السياحى يضم مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبرى مشاة، وبلغت نسبة تنفيذ المسرح 30%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية مارس المقبل.





وأشار إلى أن المشروع يضم منطقة الفيلات التى جرى الانتهاء من تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، وجرى استلامها ابتدائيا، ويبلغ عددها 66 فيلا، بجانب تفقد الفيلات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 84 فيلا، موزعة على موقعين، وبلغت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 65%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو القادم .





وكان قد قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يوم الإثنين الماضى بتفقد مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة .