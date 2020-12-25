قطع المياه عن بعض المناطق بـ أسوان.. تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن تنفيذ أعمال إصلاح العطل بخط المياه الرئيسى قطر 700 مللى بجوار مزلقان كلابشة وهو ما سيؤدى إلى إيقاف تشغيل محطة مياه فطيرة حيث سيترتب على ذلك قطع المياه عن المناطق التالية .
أولًا : المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة ،وتشمل قرى ( الدكة - دهميت - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة ) .
ثانيًا : المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو ،وتشمل قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب ) .
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وسيتم قطع المياه إعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح غدا السبت وحتى الساعة الخامسة من صباح الأحد الموافق 27 /12 /2020 .. لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أنهم يسعون إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية بعيدًا عن المسكنات والوعود البراقة.
وبعد إستماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض ، بالإضافة إلى إحتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة .
وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد إجتماع عاجل غدًا السبت مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات طموحات أهالى القرية .
وأشار أشرف عطية إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وأضاف عطية إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحى والذى سيغطى نجوع أبو الرى بحرى وقبلى ويضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه حيث سيتم إستعجال موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة .
أولًا : المناطق التابعة لمدينة نصر النوبة ،وتشمل قرى ( الدكة - دهميت - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريط – الدر – تنقالة ) .
ثانيًا : المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو ،وتشمل قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب ) .
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إفتتاح مسجد جديد بإدفو في أسوان
وسيتم قطع المياه إعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح غدا السبت وحتى الساعة الخامسة من صباح الأحد الموافق 27 /12 /2020 .. لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد أنهم يسعون إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية بعيدًا عن المسكنات والوعود البراقة.
وبعد إستماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض ، بالإضافة إلى إحتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة .
وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد إجتماع عاجل غدًا السبت مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات طموحات أهالى القرية .
وأشار أشرف عطية إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وأضاف عطية إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحى والذى سيغطى نجوع أبو الرى بحرى وقبلى ويضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه حيث سيتم إستعجال موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة .