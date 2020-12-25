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محافظات

افتتاح مسجد جديد بإدفو في أسوان

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:15 م
إفتتاح مسجد جديد
إفتتاح مسجد جديد بإدفو في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
نيابة عن  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان افتتح السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت مسجد الزبير بن العوام بنجع دار الهنا بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو والمقام على مساحة 256 م2 وبتكلفة 1,6 مليون جنيه .

كما تم أيضًا اليوم إفتتاح مسجد الصحابة بنجع عواض التابع لمركز دراو والمقام على مساحة 160 م2 وبتكلفة مليون جنيه حيث يأتى افتتاح المسجدين ضمن 18 مسجدا تم افتتاحها بمختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية .

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة التى يتم إنشاؤها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة .

وأشار الدكتور محمد عزت إلى أنه يتم تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ  على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه أسدل اليوم الخميس الستار علي  إنتخابات رئيس الإتحاد الجامعة ونائبه والأمناء المساعدين  لمجلس إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2021/2020 التي أجريت اليوم في الحرم الجامعي بصحاري تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة .

وأضاف «غلاب»، بأنه بدأت فعاليات ماراثون إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2020 2021 الخميس 10 ديسمبر 2020  تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه بدأ الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس 10 ديسمبر، وقد تم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم الأحد 13 ديسمبر.

وتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما اجريت  انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر وتمت الإعادة في اليوم التالي، كما أجريت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم  الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.
افتتاح مسجد جديد بإدفو في أسوان
افتتاح مسجد جديد بإدفو في أسوان
افتتاح مسجد جديد بإدفو في أسوان
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