رئيس جامعة أسوان : إسدال الستار على انتخابات اتحاد الطلاب اليوم .. صور

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه أسدل اليوم الخميس الستار علي إنتخابات رئيس الإتحاد الجامعة ونائبه والأمناء المساعدين لمجلس إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2021/2020 التي أجريت اليوم في الحرم الجامعي بصحاري تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة علي إنتخابات الإتحادات الطلابية برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة .





وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه بدأت فعاليات ماراثون إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2020 2021 الخميس 10 ديسمبر 2020 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار أنه بدأ الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس 10 ديسمبر، وقد تم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم الأحد 13 ديسمبر.









وتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما اجريت انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر وتمت الإعادة في اليوم التالي، كما أجريت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.





وأشار غلاب إلي أنه اختتمت أعمال الإنتخابات الطلابية اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة حيث أسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد يوسف عابد صيام رئيس اتحاد الجامعة بالفرقة الرابعة كلية الحقوق وفوز أحمد محمد باشا محمد نائب رئيس إتحاد الجامعة بالفرقة الرابعة كلية دار العلوم وفوز الأمناء اللجان والامناء المساعدين باتحاد الجامعة .





اقرأ أيضًا:ووجه الدكتور أحمد غلاب شكره وتقديره للجهود اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات للعام الجامعي 2021/2020 برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة رئيسًا ، والدكتور ناصر محمد منسق الأنشطة الطلابية عضوًا ، والدكتور محمد الصغير أبو القاسم وكيل كلية الآداب عضوًا ، والدكتور أيمن عبد الغفار وكيل كلية الحقوق عضوًا ، وحاتم يسري مدير عام رعاية الشباب بالجامعة عضوًا ، ومكرم خوجلي مدير إدارة الأسر والإتحاد عضوا ، وأدم محمد عرفه طالب عضو طلابي ، ويوستينا أشرف ميلاد طالبة عضو طلابي وذلك علي إتمام العملية الانتخابية في حيادية وشفافية تامة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا.