العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص من الموت غرقًا فى نيل أسوان

أنقذت العناية الإلهية 5 أشخاص من الموت غرقًا عقب سقوط السيارة التي كانوا يستقلوها في مياه نهر النيل.





وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بتعرض سيارة ملاكي للسقوط في نهر النيل بكورنيش النيل بمدينة أسوان نتيجة السرعة الزائدة ونجاة مستقليها وعددهم 5 أشخاص.





وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وانتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات ضباط قسم شرطة أسوان إلى موقع الحادث.









وتبين أن السيارة الملاكي هى من ماركة الفيرنا حيث كان يستقلها 5 أشخاص، وتعرضت للإنقلاب السيارة أثناء سيرهم على طريق كورنيش أسوان الجديد حيث لم يستطع قائدها السيطرة عليها نتيجة للسرعة الزائدة وسقطت بهم في مياه النيل وتمكن مستقلوها من الخروج منها بمعاونة الأهالي.





وجارى البحث عن السيارة لانتشالها حيث أستقرت في قاع النيل وكان يستقلها كل من ياسين.أ 20 سنة، وإبراهيم.أ 19 سنة، ومعاذ.م 20 سنة، ومؤمن.م 20 سنة، وطارق.ز 19 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





هذا وكانت قد اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بمدينة أسوان لمظة 7 ساعات وذلك نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد.





واشارت الشركة في بيان لها أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس، وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( طريق السادات بالكامل – المحمودية بالكامل – المدينة الصناعية القديمة ) وذلك إعتبارًا من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة الموافق 25 /12 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 26 /12 /2020.





وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.





وكانت قد قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحي القديم ، بجانب المسرح الرومانى بالمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل سابقًا " ، بالإضافة إلى مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان وذلك فى إطار الجهود الجارية لتطوير وتحديث المواقع الثقافية والفنية ، بالإضافة إلى مشروعات التطوير والتجميل .