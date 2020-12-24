وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحون معرض الجامعة الأول للكتاب.. شاهد

أفتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء اشرف عطية محافظ اسوان والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك بمقر كلية الزراعة بصحاري بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور أحمد بهى نائب رئيس هيئة الكتاب وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .





ومن جانبها أكدت وزيرة الثقافة بأن أسوان تعد أحد البقاع المميزة على أرض مصر ، مشيرة إلى أن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والادراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن .









وأوضحت أن المعرض ياتى فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالى ، مشيرة إلى أنه يعد الأول بمشاركة دور النشر الخاصة وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب ، كما أشادت بالانشاءات الجامعية الجديدة والتى تضم مسرحا للمساهمة فى تخريج جيل يدرك اهمية الابداع فى استكمال مسيرة التنمية ، وتابعت انه تم تخصيص قسم لاصدارات مكتبة الاسرة وكنوز هيئة الكتاب التى تحددت اسعارها طبقا لسنة طباعتها وتبدا من جنيه واحد تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض .







من جانبه ثمن محافظ أسوان جهود الثقافة فى جنوب مصر ، مشيدًا بإنجازاتها في محافظة أسوان والمضمون الابداعي الذي يليق بقيمة ومكانه أبناء المحافظة ، وأن الأحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية التي تحتضنها أسوان تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية ، بجانب تقديم كافة أشكال الدعم للفعاليات الهادفة الى تنمية الوعى وتطوير المجتمع .





فيما عبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة فى إقامة أشطة متنوعة للطلاب ، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية إضافية لشريحة كبيرة من الشباب بإطلاعهم على جديد العلوم والفنون الانسانية ، كما أكد وجود الكثير من المواهب الطلابية وأعلن إنشاء مسرح داخل الحرم الجامعى لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم .







وأوضح رئيس هيئة الكتاب أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر ويقام على مساحة 250 متر مربع بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون" ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة .





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