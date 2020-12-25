تعرف على أيام ومواعيد امتحانات طلاب أسوان في المراحل التعليمية المختلفة.. شاهد

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتي تبدأ من السبت الموافق 9/1/2021 إلى الخميس الموافق 4/2/2021.





وأعطى محافظ أسوان توجيهات واضحة وصريحة لوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد قبيصى بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الإمتحانية وشروطها والالتزام بالإجراءات الإحترازية أثناء عقد الامتحانات، ومراعاة الحالات الإنسانية للطلاب، وأهمية يوم 14 يناير 2021 لاتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للاحتفال بعيد أسوان القومي، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا.





ومن جانبه أعتمد الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة الجداول التفصيلية لامتحانات النقل لجميع المراحل وكذلك الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات النقل لمدارس المرحلة الابتدائية بجميع أنواعها اعتبارًا من السبت الموافق 9/1/2021 إلى السبت الموافق 23/1/2021.





وتبدأ امتحانات النقل لمدارس المرحلة الإعدادية بجميع أنواعها من الأحد الموافق 10/1/2021 إلى الأحد الموافق 24/1/2021، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع أنواعها من الثلاثاء الموافق 26/1/2021 إلى الأربعاء الموافق 3/2/2021،وتبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى بجميع أنواعه من الخميس 14/1/2021 إلى الخميس الموافق4/2/2021،وتجرى امتحانات النقل للصفين الأول والثانى (العام) بالمدارس إلكترونيًا وتحدد مواعيدها من قبل الوزارة.





وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية راعت المناسبات والأعياد القومية أيام (6- 7- 8) يناير 2021 لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ويوم 14 يناير للاحتفال بعيد أسوان القومى، ويوم 19 يناير لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس، وكذلك يوم 28 يناير 2021 للاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير 2021.





وكان قد أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه أسدل اليوم الخميس الستار علي إنتخابات رئيس الإتحاد الجامعة ونائبه والأمناء المساعدين لمجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2021/2020 التي أجريت اليوم في الحرم الجامعي بصحاري تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة .





وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه بدأت فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2020 2021 الخميس 10 ديسمبر 2020 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار أنه بدأ الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس 10 ديسمبر، وقد تم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم الأحد 13 ديسمبر.





وتم تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما اجريت انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر وتمت الإعادة في اليوم التالي، كما أجريت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.





وأشار غلاب إلي أنه اختتمت أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة حيث أسفرت النتائج عن فوز الطالب محمد يوسف عابد صيام رئيس اتحاد الجامعة بالفرقة الرابعة كلية الحقوق وفوز أحمد محمد باشا محمد نائب رئيس إتحاد الجامعة بالفرقة الرابعة كلية دار العلوم وفوز الأمناء اللجان والامناء المساعدين باتحاد الجامعة .