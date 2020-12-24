فى زيارة مكوكية لوزيرة الثقافة بأسوان..عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب وتتفقد مشروعات التطوير والتجميل وقصر الثقافة والمسرح الرومانى بمتحف النيل|شاهد

افتتاح معرض الكتاب بالجامعة للوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع

وتتفقد أعمال تطوير قصر الثقافة والمسرح الرومانى بمتحف النيل











قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحى القديم ، بجانب المسرح الرومانى بالمركز الثقافى الإفريقى " متحف النيل سابقًا " ، بالإضافة إلى مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان وذلك فى إطار الجهود الجارية لتطوير وتحديث المواقع الثقافية والفنية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير والتجميل .





وخلال جولتها بمشروعات التطوير والتجميل أشادت وزيرة الثقافة بالنقلة الحضارية التى تشهدها واجهة مدينة أسوان من خلال مشروعات التطوير والتجميل والتحديث ، بالإضافة إلى اللمسات الجمالية ومراعات التراث الحضارى والبيئى الذى تتمتع به جوهرة النيل الخالد .













وفى نفس السياق قامت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد المسرح الرومانى بمتحف النيل والذى يسع نحو 2500 متفرج ويقع على مساحة 10 ألاف م2 حيث تكلف إنشاؤه نحو 5 ملايين جنيه.





ليعقب ذلك تفقد الوزيرة والمحافظ يرافقهم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى عرض مراحل مشروع تطوير وإحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان الذى يقع على مساحة 4300 م2 ويجرى حاليًا ولأول مرة تنفيذ أعمال تطوير شاملة لم يشهدها منذ إنشاؤه في عام 1963 والتى تتضمن إعادة تأهيل وتحديث كاملة للمسرح الذى يسع 375 كرسيا سواء الصالون الرئيسى أو البلكون ، بجانب دعمه بمنظومة متكاملة من الحماية المدنية ، علاوة على أحدث أجهزة للصوت والإضاءة والإخراج المسرحى حيث مخطط إفتتاح قصر الثقافة بعد تطويره في منتصف العام القادم .





وكانت قد افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء اشرف عطية محافظ اسوان والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان معرض جامعة أسوان الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك بمقر كلية الزراعة بصحاري بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور أحمد بهى نائب رئيس هيئة الكتاب وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .





ومن جانبها أكدت وزيرة الثقافة بأن أسوان تعد أحد البقاع المميزة على أرض مصر، مشيرة إلى أن التوسع الذي تنتهجه وزارة الثقافة في إقامة معارض الكتاب بكافة المحافظات يهدف الى الوصول بالمنتج الثقافي بشتى مجالاته لجميع أطياف المجتمع وخاصة طلاب الجامعات بما يحقق زيادة الحصيلة المعرفية والإدراك اللازم لبناء الشخصية وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن.





وأوضحت أن المعرض يأتى فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارتى الثقافة والتعليم العالى، مشيرة إلى أنه يعد الأول بمشاركة دور النشر الخاصة وذلك ضمن خطوات دعم صناعة النشر والكتاب، كما أشادت بالانشاءات الجامعية الجديدة والتى تضم مسرحا للمساهمة فى تخريج جيل يدرك اهمية الإبداع فى استكمال مسيرة التنمية ، وتابعت انه تم تخصيص قسم لاصدارات مكتبة الاسرة وكنوز هيئة الكتاب التى تحددت اسعارها طبقا لسنة طباعتها وتبدا من جنيه واحد تيسيرا على الطلاب ورواد المعرض .





من جانبه ثمن محافظ أسوان جهود الثقافة فى جنوب مصر ، مشيدًا بإنجازاتها في محافظة أسوان والمضمون الابداعي الذي يليق بقيمة ومكانه أبناء المحافظة ، وأن الأحداث الفنية والفكرية المحلية والدولية التي تحتضنها أسوان تضعها ضمن المدن الثقافية العالمية ، بجانب تقديم كافة أشكال الدعم للفعاليات الهادفة الى تنمية الوعى وتطوير المجتمع .





فيما عبر رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة فى إقامة أشطة متنوعة للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعمل على تقديم خدمات فكرية إضافية لشريحة كبيرة من الشباب بإطلاعهم على جديد العلوم والفنون الانسانية، كما أكد وجود الكثير من المواهب الطلابية وأعلن إنشاء مسرح داخل الحرم الجامعى لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم.





وأوضح رئيس هيئة الكتاب أن المعرض يستمر حتى 31 ديسمبر ويقام على مساحة 250 متر مربع بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون" ولأول مرة تشارك دور النشر الخاصة .





واقرأ أيضًا :وقد قام اللواء أشرف عطية بشرح تفصيلى لمكونات مشروعات التطوير بميدان المحطة والسوق السياحى القديم وحديقة درة النيل والذى سيساهم في إظهار الواجهة الحضارية بما يتواكب مع الهوية البصرية ، وأيضًا الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد .وسبق إفتتاح المعرض لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس جامعة أسوان حيث تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة الإبداعية فى جميع أنحاء المحافظة تعزيز التواصل مع المبدعين من أبناءها ، كما قامت وزيرة الثقافة باهداء كل من محافظ اسوان ورئيس جامعة اسوان درعين تذكاريين تقديرا لجهودهما فى دعم الإبداع .