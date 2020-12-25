تنفيذ 734 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية في أسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملاتها المكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط المخالفات المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى تنفيذ 734 أحكام قضائية شملت ضبط 148 حكم حبس جزئي، و 26 حكم حبس مستأنف، و 371 أحكام غرامات ، و 185 أحكام المخالفات.
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وفى مجال ضبط حائزي الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 1.2 كيلو جرام بانجو ، بجانب ضبط 5 أسلحة نارية .
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية تضمنت ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 594 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 توك توك و 2 تروسكيل ودراجة نارية بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 97 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بنقطة تحرير كيما- بدائرة قسم شرطة ثان أسوان أسفر الفحص عن ضبط عدد ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي ( أفيون وأقراص مخدرة ) .
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى تنفيذ 734 أحكام قضائية شملت ضبط 148 حكم حبس جزئي، و 26 حكم حبس مستأنف، و 371 أحكام غرامات ، و 185 أحكام المخالفات.
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محافظ أسوان يرصد مخالفة بناء فى أحد العقارات بحى الرضوانية .. شاهد
وفى مجال ضبط حائزي الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 1.2 كيلو جرام بانجو ، بجانب ضبط 5 أسلحة نارية .
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية تضمنت ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط قضيتين لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 594 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 توك توك و 2 تروسكيل ودراجة نارية بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 89 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 97 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بنقطة تحرير كيما- بدائرة قسم شرطة ثان أسوان أسفر الفحص عن ضبط عدد ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي ( أفيون وأقراص مخدرة ) .
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.