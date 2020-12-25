محافظ أسوان يرصد مخالفة بناء فى أحد العقارات بحى الرضوانية.. شاهد

رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام أحد أصحاب العقارات بتنفيذ أعمال البناء في الدور السادس من العمارة السكنية الواقعة بحى الرضوانية بطريق السادات وهو الذى يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بألا يتجاوز البناء الدور الرابع ، وأن تكون الرخصة سارية وشرع صاحبها بالفعل في البناء قبل شهر مايو الماضى .
وفى هذا الإطار أستدعى اللواء أشرف عطية على الفور رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفى للقيام بالإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة بتحرير محضر وإتخاذ اللازم مع صاحب العمارة الذى أستغل يوم عطلة رسمية في تنفيذ هذه المخالفة ، بالإضافة إلى تحرير محضر بيئة أخر بسبب تعرض الطريق للتلف وتراكمات من المياه نتيجة خلط الخرسانة على الأسفلت .
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ووجه محافظ أسوان إلى سرعة رفع تراكمات الرمال ومواد البناء من وسط الطريق من خلال المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية ، وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمرور الميدانى اليومى وخاصة في أيام الجمع والعطلات الرسمية حتى يتم مواجهة أى مخالفات في مهدها لردع أصحاب النفوس الضعيفة وبسط سيادة القانون .
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي أننا نسعى إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية بعيدًا عن المسكنات والوعود البراقة .
وبعد إستماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض ، بالإضافة إلى إحتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة .
وأعطى المحافظ، توجيهاته بعقد إجتماع عاجل غدًا السبت مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات طموحات أهالى القرية .
وأشار ة إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وفى هذا الإطار أستدعى اللواء أشرف عطية على الفور رئيس مركز ومدينة أسوان العميد طارق لطفى للقيام بالإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة بتحرير محضر وإتخاذ اللازم مع صاحب العمارة الذى أستغل يوم عطلة رسمية في تنفيذ هذه المخالفة ، بالإضافة إلى تحرير محضر بيئة أخر بسبب تعرض الطريق للتلف وتراكمات من المياه نتيجة خلط الخرسانة على الأسفلت .
وأقرأ أيضًا :
العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص من الموت غرقًا فى نيل أسوان
ووجه محافظ أسوان إلى سرعة رفع تراكمات الرمال ومواد البناء من وسط الطريق من خلال المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية ، وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالمرور الميدانى اليومى وخاصة في أيام الجمع والعطلات الرسمية حتى يتم مواجهة أى مخالفات في مهدها لردع أصحاب النفوس الضعيفة وبسط سيادة القانون .
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي أننا نسعى إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية بعيدًا عن المسكنات والوعود البراقة .
وبعد إستماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر ، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض ، بالإضافة إلى إحتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة .
وأعطى المحافظ، توجيهاته بعقد إجتماع عاجل غدًا السبت مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التى تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التى تلبى طموحات طموحات أهالى القرية .
وأشار ة إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين .