ضبط 442 مخالفة مرورية و4 متهمين فى حملة بأسوان

إستكملت اليوم السبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها تنظيم حملاتها المكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط الخارجين عن القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى في مجال ضبط القضايا المرورية عن ضبط 442 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط 2 دراجة نارية و 2 توك توك وسيارة بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 89 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى في مجال ضبط القضايا المرورية عن ضبط 442 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط 2 دراجة نارية و 2 توك توك وسيارة بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 69 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 89 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.
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وفى مجال ضبط حائزي الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم نحو 6 كيلو جرام بانجو ، بجانب ضبط 7 أسلحة نارية .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
هذا وكان قد رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمس قيام أحد أصحاب العقارات بتنفيذ أعمال البناء في الدور السادس من العمارة السكنية الواقعة بحى الرضوانية بطريق السادات وهو الذى يخالف تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بألا يتجاوز البناء الدور الرابع ، وأن تكون الرخصة سارية وشرع صاحبها بالفعل في البناء قبل شهر مايو الماضى .