محافظ أسوان يشدد على اقتحام المشاكل بحلول جذرية لتحقيق مطالب الأهالى.. شاهد

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا مع مديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والطرق والسكك الحديدية والصحة والرى ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان لمناقشة الحلول الجذرية والعاجلة لكافة المشاكل والإحتياجات الجماهيرية التى عرضها أهالى قرية أبو الريش على محافظ أسوان أمس في اللقاء الجماهيري معهم عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ على.









وكان من أبرزها تعثر مشروع الصرف الصحى مع الإنقطاع المتكرر لمياه الشرب ، بجانب فتح عدد 2 فصل للتمريض ، وأيضًا تشغيل مستشفى أبو الريش بحرى ، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأجزاء من الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وكذا مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف ، فضلًا عن تطهير بربخ ممر مياه السيول بالشيخ على.









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ويأتي ذلك فى إطار الحرص على التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية لوضع حلول جذرية لها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.











وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إقتحام هذه المشاكل ومواجهتها بخطوات فعلية على الأرض لتغيير الواقع الحالى إلى تحقيق الإستقرار المعيشى والحياة الكريمة لكل أهالى أبو الريش قبلى وبحرى ، علاوة على القرى والمناطق النائية الأخرى.









وأكد المحافظ على أنه سيتم تذليل كافة العقبات والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع بتخصيص الأرض التى سيتم إنشاء محطة معالجة مشروع الصرف الصحى عليها وإسنادها للشركة المنفذة وهو الذى يتوازى مع العمل فى 5 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد لإنهاء هذا المشروع الضخم خلال عام ونصف العام.









ووجه أشرف عطية للبدء في تنفيذ الحلول العاجلة بالتوسعات في محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب ، مع تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه ، ليتزامن ذلك مع الحل النهائى بتوصيل خط مياه الشرب الرئيسى من محطة جبل شيشة إلى محطة أبو الريش بطول 30 كم ومن خلال عدد 2 خزان ضخم.





وكلف المسئولين بتشكيل لجنة ميدانية والنزول لمواقع العمل على مستوى قرية أبو الريش وخاصة ترميم ورفع كفاءة أجزاء من الطريق الزراعى الشرقى بنظام البلاطات الخرسانية للحد من الحوادث المرورية ، بجانب رفع كفاءة مزلقان بهاريف للسكك الحديدية ، بالإضافة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض بطاقة 63 طالبا وطالبة بمدرة الشهيد حمدى الإبتدائية طبقًا للتنسيق العام على مستوى مركز أسوان ، فضلًا عن الإسراع بإنهاء مشروع تطوير مستشفى أبو الريش بحرى من ضمن 6 مستشفيات على مستوى المحافظة لتحويلهم إلى مراكز طبية متطورة.









وأخيرًا نظافة ورفع أى مخلفات أو هيش من بربخ الشيخ على والذى يستخدم في حالة الطوارىء حيث قامت وزارة الرى بإنشاء 7 سدود وبحيرات صناعية لحماية قرى أبو الرش والأعقاب من السيول ، مع رفع كفاءة 3 مخرات صناعية في خور أبو صبيرة والأعقاب 1 و 2.