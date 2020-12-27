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فن

ندى بسيوني بعد حصد الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا: فخورة إني أهلاوية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:11 م
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران
حصل النادي الأهلي، علي جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، و"جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

واعربت الفنانة ندي بسيوني عن سعادتها وكتبت عبر حسابها علي "تويتر": "‏فخورة اني أهلاوية 🏆🦅 نادي القرن في افريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط ‎#جلوب_سوكر".

وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، و"جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وخلال تسلمه الجائزة، وجه رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد، لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في حفل الليلة ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

وأضاف "الخطيب"، أن النادي الأهلي يحاول دائمًا أن يكون سفيرًا للكرة العربية والأفريقية في المحافل الدولية، والقيام بإنجازات تضاهي الكرة العالمية.

وأكد رئيس النادي الأهلي، أن التتويج بالجائزة تكريمٌ يزيد من مسئولية النادي الأهلي؛ لبذل المزيد من الجهد من كافة المنتسبين في النادي، لتقديم الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتمثيل الكرة الإفريقية والعربية بالشكل الأمثل.

كان رئيس النادي الأهلي تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة، حيث وصل إلى الإمارات أمس لحضور الاحتفالية الكبرى.

جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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