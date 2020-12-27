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أخبار البلد

يذاع على قنوات أون والحياة.. تامر حسني ونانسي عجرم في حفل ليلة رأس السنة بدون جمهور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:40 م
تامر حسني
تامر حسني
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قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي الاحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.

من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم.
 
وأضاف أن تامر مرسي؛ كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر قنوات DMC و CBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة.
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