شاهد.. تفاصيل حفل جوائز (جلوب سوكر) العالمية بدبي

أقيم حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2020 في مدينة دبي الإماراتي، بحضور مجموعة من كبار مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم، يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





توج النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين، متفوقا على غريمه التقليدي الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق.





وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي توج مع الفريق البافاري بالخماسية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني)، بجائزة أفضل لاعب عام 2020، متفوقا على رونالدو وميسي.





ويأتي هذا التتويج، بعد أيام قليلة من حصول ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 (ذا بيست) المقدمة من فيفا.





فاز ريال مدريد الإسباني بجائزة نادي القرن الحادي والعشرين في العالم، متفوقا على الأهلي وبرشلونة وبايرن ميونيخ، في حين حصل بايرن على جائزة أفضل ناد في 2020، متفوقا على ليفربول وريال مدريد.





حصل الأهلي على جائزة نادي القرن العشرين في أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط، حيث تسلم محمود الخطيب رئيس النادي، المتوج مؤخرا بدوري أبطال أفريقيا هذا العام، الجائزة.





نال هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مدرب هذا العام، متفوقا على مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول والإيطالي جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي.





وحصد الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة مدرب القرن، متفوقا على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الأسكتلندي أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





كما فاز البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، بجائزة أفضل وكيل أعمال في القرن الحادي والعشرين، متفوقا على الهولندي مينو رايولا والإيطالي جيوفاني برانشيني.



