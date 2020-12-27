الحكومة: إقامة الأفراح بالمناطق الشعبية متاحة حال تطبيق الإجراءات التالية

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الفندق هو المسئول عن تحديد ال 300 شخص الذين يحضرون الفرح المقام بداخله ولابد أن يكون في مكان مفتوح وليس قاعة مغلقة ومن يخالف ذلك سيعاقب بالقانون.
وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" الفضائية، أنه مسموح للمواطنين بإقامة الافراح الشعبية في أي مكان ولكن في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولا يكون عدد الحاضرين للفرح أكثر من 300 شخص ومن يتخلف عن ذلك فعلي الجهات المعنية بذلك اتخاذ كافة إجراءاتها.
كاشفًا أن هذه العقوبات في الكافيهات والاندية لكن الفنادق بحسب نادر بها إجراءات أكثر قسوة وشدة حيث أن الاخيرة لديها تصريح تشغيل من وزارة السياحة والوزير يملك سلطات الاغلاق أوسع تبدأ من الغلق للفندق لمدة شهر أو سحب ترخيص الفندق.
مشددًا أن العدالة ستكون مطبقة على كافة المنشات ولن تكون هناك اية إستثنائات لاية جهة حتى الاندية رغم إختلاف تبعيتها لجهات مختلفة فهي مشمولة بقرار مجلس الوزراء بحظر إقامة الاحتفالات
وتعليقًا على إقدام أحد الفنانين بالاعلان عبر منصته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن نقل إحتفالية راس السنة في أحد الاندية لليوم الاول من عام 2021 على إعتبار أن حظر الاحتفالات قاصرًا على ليلة رأس السنة قال سعد : " هذا جهل بالقانون فحظر إقامة الاحتفالات ليس فقط قاصرًا على {اس السنة بل لاجل غير مسمى وفقًا لقرار الوزراء ".