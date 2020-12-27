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الحكومة: إقامة الأفراح بالمناطق الشعبية متاحة حال تطبيق الإجراءات التالية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:49 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الفندق هو المسئول عن تحديد ال 300 شخص الذين يحضرون الفرح المقام بداخله ولابد أن يكون في مكان مفتوح وليس قاعة مغلقة ومن يخالف ذلك سيعاقب بالقانون.

وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" الفضائية، أنه مسموح للمواطنين بإقامة الافراح الشعبية في أي مكان ولكن في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولا يكون عدد الحاضرين للفرح أكثر من 300 شخص ومن يتخلف عن ذلك فعلي الجهات المعنية بذلك اتخاذ كافة إجراءاتها.

كاشفًا أن هذه العقوبات  في  الكافيهات  والاندية لكن الفنادق بحسب نادر بها إجراءات أكثر قسوة وشدة  حيث أن الاخيرة لديها تصريح تشغيل  من وزارة السياحة والوزير يملك سلطات الاغلاق أوسع تبدأ من الغلق  للفندق  لمدة شهر أو سحب ترخيص الفندق.


مشددًا أن العدالة ستكون مطبقة على كافة المنشات ولن تكون هناك اية إستثنائات لاية جهة  حتى الاندية  رغم إختلاف تبعيتها لجهات مختلفة فهي مشمولة بقرار مجلس الوزراء  بحظر إقامة الاحتفالات 


وتعليقًا على إقدام أحد الفنانين بالاعلان عبر منصته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن نقل إحتفالية  راس السنة في أحد الاندية  لليوم الاول من عام 2021 على إعتبار أن  حظر الاحتفالات قاصرًا على ليلة رأس السنة قال سعد : "  هذا جهل بالقانون فحظر إقامة الاحتفالات  ليس فقط قاصرًا على {اس السنة بل  لاجل غير مسمى وفقًا لقرار الوزراء ".

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