عمرو عثمان: نسبة الإدمان 2% والتعاطى ببن السائقين 19% والحشيش الأكثر استخداما





وأوضح عمرو عثمان، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن موضوع الإدمان يبدأ بالتجربة ثم التعاطي ثم تصل إلى مرحلة الاعتماد النفسي والجسدي على المواد المخدرة.





وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك ارتباط قوي بين المخدرات والجريمة.





وتابع: "آخر بحث اجرى على طلاب المدارس كانت نسبة التعاطي بين طلاب ثانوي 7% وثانوي فني 8.5% وده ناقوس خطر"، مفيدا بأن أكثر مواد مخدرة انتشارا هي الحشيش بنسبة 59% من مرضى الإدمان ، ثم يليهم والهيروين ، والترامادول ثم الاستروكس.

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة الإدمان على مستوى الجمهورية تقدر بحوالى 2%، لافتا إلى أن هناك فئات لديها نسب التعاطي والإدمان مرتفعة جدا وعلى رأسهم السائقين والحرفيين ونسبة التعاطي بينهم تصل إلى 19%.