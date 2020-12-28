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منوعات

بالصدفة البحتة.. فتاة تكتشف سرًا خطيرًا بعد 30 عامًا عن عائلتها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
فتاة تكتشف سرًا
فتاة تكتشف سرًا خطيرًا بعد 30 عامًا عن عائلتها
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يارا زكريا
قادت الصدفة البحتة فتاة إلى معرفة سر خطير مخفي عن عائلتها منذ 30 عامًا، وذلك على يد صديقها الذي قرر أخذ هدية غريبة من نوعها في عيد الميلاد.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية حصل صديق الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا على اختبار الحمض النووي لها بعد موافقة والدتها وأبيها على حصوله على الهدية.

أعطت الفتاة بعد ذلك لصديقها مجموعة من أدوات عائلتها، ليكشف لها سرًا صادمًا كان والدتها تحتفظ به طوال ثلاثين عامًا ماضية مما أصاب الشاب بالذهول عند معرفة النتيجة من المعمل. 

شارك الشاب الذي لم يكشف عن اسمه القصة الكارثية على أحد المنتديات المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي  على أمل أن يحصل على بعض النصائح لمساعدته فيما سيفعل بخصوص الأمر.

يوضح الشاب أنه بعد حصوله على نتائج التحاليل مؤخرًا بدا كل شيء طبيعيًا حتى لاحظ أنه مكتوب في نتائج التحليل «أخت غير شقيقة» ضمن قائمة أفراد عائلتها.

لم تعرف الفتاة أن لديها أخت غير شقيقة، لذلك قررت النظر في الأمر، فبحثت أولًا عن والدها الحقيقي، وحصلت على اسمه، ثم اتصلت وهي مرتبكة بأمها لتسألها: «أمي لدي أخت غير شقيقة؟».

أنكرت والدتها في البداية قائلةً: «بالطبع لا، لماذا لديك أخت غير شقيقة صغيرتي»، ثم بدأت في الضحك وقبل أن تتوقف عنه ردت عليها الفتاة: «هل تعرفي جون سميث؟». 
 
صمتت الأم تمامًا وابنتها توضح لها أن نتائج اختبار الحمض النووي تقول إن لديها أخت غير شقيقة وأن جون هو والدها وليس أبيها الذي عرفته طوال هذه السنوات.  

وبعد مدة من الصمت التام سألت الأم ابنتها: «هل قلت أي شيء لأبيك؟»، لتؤكد لها الفتاة أنها لم تخبره، وتعترف لها أمها بسر احتفظت به طوال حياتها، وأنها أثناء عطلة نهاية أسبوع تواصلت مع صديقها السابق جون، وأقاموا معًا لمدة يومين.

علق مستخدموا المنتدي للصديق الشاب بأن هذا لم يكن خطأه، وإنما خطأ والدتها بالكامل بسبب الكذب عليها، وأن الفتاة لم تفعل شيئًا خاطئًا، وليس ذنبها، ونآمل أن تتمكن من دعمها من خلال هذا. 



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