شوبير: رمضان صبحي تايه في الملعب من غير علي معلول

علّق الاعلامي أحمد شوبير، على مواجهة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، التي أقيمت أمس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأخير 1-0.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "اون سبورت": "رغم فوز بيراميدز على سيراميكا إلا أنه لم يقدم حتى الآن الأداء المقنع، الذي كان متوقعا له قبل بداية موسم، بعد الصفقات السوبر التي تعاقد معها في الصيف الماضي".





وتابع: "رمضان صبحي لا يزال مشدود عصبيًا، تشعر بأنه تائه بدون علي معلول لاعب الأهلي، الذي كان يهديه الكرات السحرية".



