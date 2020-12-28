الابحاث حوله لا تزال قائمة.. الشئون الوقائية بالصحة :"كورونا بيعلم العالم كله"

قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية،بوزارة الصحة إن التحول في الفيروسات جزء طبيعي منها خاصة في فيروسات الانفلونزا، وبشكل خاص اكبر فيروس كورونا، لافتا الي انه لا يوجد أي دليل علمي على خطورة الفيروس المستجد بشكل أكبر من كوفيد 19 حتى الان، معقبا: "كورونا بيعلم العالم كله"، الي جانب ان الفيروس لم يكمل عام في عالم الدنيا، ودراسته الوبائية ليست محددة ومازالت الابحاث والتجارب قائمة.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن من الممكن ان يكون الفيروس المتحور الجديد اكثر انتشارا ولكن لا يمكن الجزم بانه أكثر خطورة، لافتا ان ادارة الدولة لازمة كورونا تسير بصورة مؤسسيه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على ان الدولة كان لها خطة واضحة وخط ثابت في التعامل مع أزمة كورونا وبروتوكول علاج ناجح.





واضاف ان الدولة استعدت بجهازية تامة للموجه الثانية منذ الاعلان عن بدايتها في اوروبا، وهذا كان منذ اكثر من شهرين قبل زيادة الحالات في مصر مرة اخرى، وتم توفير كل المستلزمات الطبية واجهزة التنفس، ورفع كفاءة الفريق الطبي والتأكد من جهازية مستشفيات العزل واسرة العناية المركزة.





واوضح انه تم عمل فروع للمعامل المركزية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، الي جانب تحديث بروتوكولات العلاج التي حققت نجاحا في علاج المصابين من اليوم الاول للازمة، لافتا الي ان الدولة لديها عدد كبير من المستشفيات ومنهم 27 مستشفى حميات و43 مستشفى صدر، 330 مستشفى جاهزا للتعامل مع الحالات، الي جانب 27 مستشفى عزل، معقبا: "القطاع الصحي لم يئن في ازمة كورونا".



