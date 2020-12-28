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فن

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أثيرت حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين الفنانة هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين. 

كانت انتشرت مجموعة من الصور التي جمعت بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين فى عدة مناسبات مختلفة، مما أثار الجدل والتساؤلات عن ارتباطهما، وكانت أولى المناسبات التي ظهرا فيها سويا خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله، حيث كانت هنا أول الحاضرين، وآخر المناسبات ظهورهما في لقطة رومانسية على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، حيث ظهر الثنائى وهما يتبادلان الحديث، وقيام محمود شاهين بإمساك يد هنا.

وأظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفال هنا بعيد ميلادها، وكان من بين الحضور محمود شاهين ابن شقيقة إلهام شاهين، حيث ظهرا وهما يرقصان على أنغام أغنية "انزل يا جميل عالساحة".

وكتب محمود شاهين، ابن شقيق النجمة إلهام شاهين، رسالة رومانسية للنجمة هنا شيحة بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية ستوري بحسابه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر شاهين صورة تجمعهما، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

فيما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديدا من حفل عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة وظهرت فيه بصحبة حبيبها محمود شاهين -ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين- وهما يرقصان ويحتفلان بعيد الميلاد. 

والمثير فى الأمر أن فارق العمل بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما. 


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