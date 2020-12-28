بعد تخوفات الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب كورونا.. اجراءات مطمئنة في الجامعات .. وعقوبة المخالفين قد تصل للفصل

رئيس جامعة سوهاج :

الجداول وضعت على مدى اطول لتقليل اعداد الطلاب داخل اللجان

توفير مساحات 2 متر بين كل طالب واماكن لعزل المشتبه بهم





التعليم العالي:

عقوبة المخالفين للاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى قد تصل للفصل









شهدت الآونة الاخيرة قلقا كبيرا لدى طلاب الجامعات وأولياء الأمور حول اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط انتشار فيروس كورونا مطالبين باستبدال الامتحانات بابحاث، إلا أنه وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات استطاعت طمأنة الطلاب من خلال تشديدها على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيه رؤساء الجامعات بمتابعة الامر ، مؤكد على سير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها.





ومن جانبه طمأن الدكتور احمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، جميع الطلاب وأولياء الأمور قائلا: "الجامعات بدأت في تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتم وضع جدول الامتحانات على مدى اطول.. كما اوصينا بأن تكون لجان الامتحانات بها عدد أقل من الطلاب فلا تقل المسافة بين كل طالب واخر عن 2 متر".





واضاف "عبد العزيز" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن كل طالب سيلتزم بالحضور بالكمامات وبادواته ومستلزماته الشخصية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كمان أن كراسات الإجابة خصصت لها طرق للوقاية وخاصة انها يتم تداولها بشكل كبير.





واشار إلى أنه تم تخصيص اماكن للعزل لاي طالب يشعر بأعراض التعب كما هنا العديد من أجهزة قياس الحرارة حيث يستقر الطلاب المشتبه بهم في غرف العزل بعيدا عن اللجان حتى التواصل مع المستشفيات، موضحا ان الكمامات يلتزم الطلاب بالدخول بها والتي تتوافر على باب الجامعة في حين عدم توفرها لدى الطلاب .









بينما كان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه توجد ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية في الحرم الجامعى، مشيرا إلى أن عقوبة المخالفين للاجراءات قد تصل إلى الفصل، قائلا: "الضوابط تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تتدرج من إنذار الطالب إلى الفصل، حيث يكون ذلك لجزء من الوقت كما يتم التحويل لمجلس التأديب، كما ان والجامعة بها قانون يحكم العلاقة بين كل الناس، ولا يوجد مشكلة فى تطبيقه على الجميع".





وأضاف " عبد الغفار"، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أن فيروس كورونا المستجد هو مثل تحديا كبيرا أمام الوزارة، مشيرا إلى أنه تم استكمال العام الدراسى الماضى عن طريق التعليم عن بعد والمقررات الإلكترونية، وعن ما يتعلق بالعام الدراسى الجديد، فقد تمت الاستعدادات على أكمل كما تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.









وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، بجامعة الفيوم، والذي نفت الوزارة على هامش انعقاده ما تم تداوله من قرارات تنص على تأجيل الامتحانات وتوقف الدراسة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









واوضحت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يخص تعطيل الدراسة في الجامعات ، بالاضافة إلى تحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة.









واجرى المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.









وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالضافة الى ملاعب الجامعة الجديدة.







