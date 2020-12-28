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رياضة

عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرا الشباب والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس يقتضي تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تمكين الشباب ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

وتتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة الشباب والرياضة بموجب بنود البروتوكول من خلال توفير مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني بالقاهرة كمقرين لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية في ذات الوقت لأوائل الخريجين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات من الجامعات المصرية المختلفة، وتتلخص مخرجاتها في حصول المشاركين على درجة الماجستير المهني في أربعة مجالات رئيسية تتمثل في "الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إنترنت الأشياء والروبوتات، الفنون الرقمية".

كما يشتمل البروتوكول تنفيذ برنامج رياضي للمشاركين يتنوع ما بين برامج اللياقة البدنية وتنمية المواهب الرياضية وتوفير المدربين والملاعب، ومشاركة الدارسين فى مجموعة من الرحلات. 

وثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مختلف الأصعدة كشريك في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية. 

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة جاء حيث تتوافق الأهداف الرئيسية لمبادرة مصر الرقمية مع أولويات واستراتيجية وزارتي الاتصالات والشباب والرياضة، من حيث إعداد جيل من الشباب الواعد الذى يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمي في شتى المجالات.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة المدير التنفيذي أشرف صالح، ومن جانب وزارة الاتصالات المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
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