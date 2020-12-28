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توك شو

تصل للحبس.. الكهرباء تكشف عقوبة سرقة التيار | شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزارء وافق على التحويل للعدادت الكودية منذ يناير 2020، لافتًا إلى أنه فى شهر يوليو الماضى تم بداية استقبال وقبول طلبات المواطنين للتحويل للعدادت الكودية.


واضاف أيمن حمزة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أن المبانى المخالفة والتى تحصل على التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربى والعقوبة تصل للحبس والغرامة.

وتابع أن التحول من النظام المميكن للعداد الكودى يتم المحاسبة فيهم وفقًا للعدادت السكنية ويتم تأمين للتغذية الكهربائية التى تدخل للشقة لكى لا يكون هناك عرضة للتلف أو مخاطر على الاجهزة الكهربائية فى حالة تذبذب التيار الكهربائى.

وأوضح أن أى منشأة يجب أن تحصل على تيار كهربائى بطريقة قانونية، وتقنين أوضاعها من خلال تركيب العداد لكى لا يتم سرقة التيار الكهربائى.

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