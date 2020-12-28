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فن

بعد انفصاله عن ميجان فوكس .. براين اوستن يرتبط بفتاة جديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:09 م
ميجان فوكس - براين
ميجان فوكس - براين اوستن
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شروق ابراهيم

بدأ المخرج براين أوستن جرين تجاوز فترة احزانه على طليقته الممثلة ميجان فوكس، بظهوره مع فتاة جديدة اثناء استقلالهما طائرة من اجل قضاء اجازة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجمة العالمية ميجان فوكس تقدمت رسميا بطلب الطلاق من زوجها المخرج براين اوستن جرين، بعد مرور 6 اشهر على انفصالها. 

وتعيش النجمة العالمية ميجان فوكس قصة حب جديدة ، جعلت مصوري الباباراتزي يلاحقونها حيث شوهدت برفقة حبيبها في مطار لوس انجلوس الامريكي.

وظهرت ميجان فوكس في لحظات رومانسية مع حبيبها ماشين جان ، بعد مرور فترة قصيرة على اعلان انفصالها عن زوجها المخرج براين اوستن جرين.

وعلق براين اوستن جرين على ارتباط زوجته السابقة النجمة العالمية ميجان فوكس بحبيبها الجديد، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على انفصالهما، وقال في حوار اعلامي انه يتمنى السعادة من كل قلبه لميجان فوكس لكل ما يخص مستقبلها ، لافتا الى انه من اكتشف من نفسه العلاقة  الجديدة لزوجته السابقة.

وكشف  براين أوستن جرين انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية ميجان فوكس قبل أشهر، دون الإعلان عن توقيت الانفصال عند وقوعه. 

وقال براين أوستنن، نقلا عن شبكة "سي إن إن"، إن الانفصال جاء بناء على رغبة ميجان فوكس التي طلبت منه الابتعاد لفترة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك أخبرته بأنها وجدت راحتها في الانفصال.

يذكر أن ميجان فوكس تزوجت من بريان أوستن جرين في 2010 وانجبا 3 اطفال نواه 6 أعوام، بودهي 5 أعوام وجورني عامين، وكان الثنائي الشهير على وشك الانفصال في سبتمبر 2017 وتصالحا بعد حمل ميجان في طفلها الصغير. 

 

بعد انفصاله عن ميجان فوكس .. براين اوستن يرتبط بفتاة جديدة
بعد انفصاله عن ميجان فوكس .. براين اوستن يرتبط بفتاة جديدة
بعد انفصاله عن ميجان فوكس .. براين اوستن يرتبط بفتاة جديدة
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